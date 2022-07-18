Помочь, поправить путь при импорте React страницы на уже готовый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка198 просмотров

Привет фрилансер, я сам разработчик, но так как недавно начал учить ещё и React возникли и новые проблемы, создал сайт на React, забилдил его как продакшн, при заливке на хостинг не отображается контент, так как якобы пути не верны, играл с путями, но вроде и страницу смог отобразить, но сами картинки и шрифты не подгружаются, так как где-то приставляется "слєш".

Задача такова, помочь мне залить сайт, .htaccess сделал, все ровно не хочет его закидывать

Пояснение картинки:

Зелёная стрелочка: то как я исправил, и так работает (в коде элемента)

Красная стрелочка: то как генерирует React (хотя и в manifest.json менял, хз что за причина)

3 года назад
_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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