Привет фрилансер, я сам разработчик, но так как недавно начал учить ещё и React возникли и новые проблемы, создал сайт на React, забилдил его как продакшн, при заливке на хостинг не отображается контент, так как якобы пути не верны, играл с путями, но вроде и страницу смог отобразить, но сами картинки и шрифты не подгружаются, так как где-то приставляется "слєш".

Задача такова, помочь мне залить сайт, .htaccess сделал, все ровно не хочет его закидывать

Пояснение картинки:

Зелёная стрелочка: то как я исправил, и так работает (в коде элемента)

Красная стрелочка: то как генерирует React (хотя и в manifest.json менял, хз что за причина)