Необходимо сверстать сайт по предоставленному дизайну и разработать админку для управления базой данных. Важно обеспечить корректное отображение на мобильных устройствах и стабильную работу функционала. Укажите цену и сроки выполнения.
Веб-сайт . Программирование
Я веб-дизайнер . Мне нужен верстальщик , или человек который сделает все что нужно после веб-дизайна. То есть провести путь от готово макета от меня, до готового сайта для клиента .
Сайт ресторана.
Заказчик зарубежный ( США) , он хочет сделать очень похожий сайт на этот. Ссылка в личном смс
Ищу опытного верстальщика и человека знающий как вывести готовый продукт как нужно. Возможно для совместной работы в будущем.
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