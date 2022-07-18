Веб-сайт . Программирование

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки386 просмотров

Я веб-дизайнер . Мне нужен верстальщик , или человек который сделает все что нужно после веб-дизайна. То есть провести путь от готово макета от меня, до готового сайта для клиента .

Сайт ресторана.

Заказчик зарубежный ( США) , он хочет сделать очень похожий сайт на этот. Ссылка в личном смс

Ищу опытного верстальщика и человека знающий как вывести готовый продукт как нужно. Возможно для совместной работы в будущем.

3 года назад
Dzhakhar
Джахар 
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