Здравствуйте, меня зовут Роман!

Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов в 60FPS.

Имеется опыт работы с адаптивностью. Также есть опыт по подключению amoCRM. Если выберете меня, то я вам гарантирую, что вы не пожалеете о своем выборе. Я сделаю все на высшем уровне!

Мои данные для связи:

Instagram: https://www.instagram.com/roma_kobzarenko/

Telegram: @Skaiifol