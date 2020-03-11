Здравствуйте, меня зовут Роман!
Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов в 60FPS.
Имеется опыт работы с адаптивностью. Также есть опыт по подключению amoCRM. Если выберете меня, то я вам гарантирую, что вы не пожалеете о своем выборе. Я сделаю все на высшем уровне!
Мои данные для связи:
Instagram: https://www.instagram.com/roma_kobzarenko/
Telegram: @Skaiifol
Портфолио
- Верстка сайт визитка по производству косметики18 просмотров
- Верстка сайта69 просмотров
- Верстка leanding page на bootsrap4129 просмотров
- Верстка landing page123 просмотра
- Вёрстка сайта161 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Все быстро и качественно сделано! Адекватный исполнитель, всегда на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, буду рад с вами еще раз сотрудничать!