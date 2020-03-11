Romchik7

Роман Кобзаренко Romchik7

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Здравствуйте, меня зовут Роман!

Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов в 60FPS.

Имеется опыт работы с адаптивностью. Также есть опыт по подключению amoCRM. Если выберете меня, то я вам гарантирую, что вы не пожалеете о своем выборе. Я сделаю все на высшем уровне!

Мои данные для связи:

Instagram: https://www.instagram.com/roma_kobzarenko/

Telegram: @Skaiifol

Портфолио

Отзывы заказчиков

Dmitriy911_119
Андрей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Доработки по сайту
Все быстро и качественно сделано! Адекватный исполнитель, всегда на связи. Всем рекомендую!
Спасибо, буду рад с вами еще раз сотрудничать!
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