В поиске компании разработчиков YII2 skill level Medium senior

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка286 просмотров

Ищу команду-компанию YII2 для помощи в доработке текущего проекта.Текущий статус проекта : На прод выгружена и доработана публичная версия сайта . Требуется доработать личный кабинет . Готово: макапы и тз , дизайн на фигме 70% , авторизация . Работа на 2-3 месяца . Оплата за результат , в идеале доработка под ключ . Техническую документацию и полную информацию по проекту предоставим . Пожалуйста адекватно оценивайте цены на рынке .Предпочтение отдаю компаниям с большим портфолио и реально завершёнными проектами на YII . Рассматриваю только резидентов РФ . 

FigmaYii
3 года назад
guest_16580805205423
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад

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