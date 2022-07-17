Ищу команду-компанию YII2 для помощи в доработке текущего проекта.Текущий статус проекта : На прод выгружена и доработана публичная версия сайта . Требуется доработать личный кабинет . Готово: макапы и тз , дизайн на фигме 70% , авторизация . Работа на 2-3 месяца . Оплата за результат , в идеале доработка под ключ . Техническую документацию и полную информацию по проекту предоставим . Пожалуйста адекватно оценивайте цены на рынке .Предпочтение отдаю компаниям с большим портфолио и реально завершёнными проектами на YII . Рассматриваю только резидентов РФ .