Требуется разработка веб-сервиса для агентств недвижимости с функционалом выбора тарифов и аренды CRM. Необходимо создать многофункциональную CRM на Laravel или Yii с базой объектов и клиентов, интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы, такие как ДомКлик, AVITO, CIAN и другие.
Скрипт на post get запросах для регистрации на визу
Скрипт на post get запросах для работы в много потоке для регистрации на польскую визу
https://row2.vfsglobal.com/PolandBelarus-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3T7EbygDK+7ECJT8O+dWpxGw==
опыт решение HСaptcha
опыт обходу Cloudflare Waiting Room
OTP на емайл
MySQL
бюджет обсуждаем
в том числе может быть процент за результативность
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо заменить существующий файл инфографики (SVG) на новый с добавлением данных за 2022 год. Работа выполняется для сайта на WordPress. Пример нового файла во вложении. Заказ принимается только от исполнителей из Украины.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать главную страницу сайта с использованием Angular. Задача включает в себя создание интерфейса и функционала. Детали будут уточнены в личных сообщениях.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка анимации слайдера на Vue.js, который отображает товары из API. Исправление багов, реализация переходов по категориям, автоматическое перелистывание слайдов каждые 5 секунд и улучшение визуальной анимации вокруг превью. Необходима работа над скроллом и функционалом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция сайта интернет-магазина на WordPress с SendPulse. Необходимо выполнить задачи, указанные в техническом задании. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям для успешной интеграции.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо скорректировать отображение слайдера на разных устройствах для сайта, работающего на WordPress с использованием Meta Slider. Требуется обеспечить адаптивность и корректное отображение контента на мобильных и десктопных версиях сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется посадка сверстанных страниц на движок HubSpot для улучшения администрирования контента. Идеальный кандидат имеет опыт работы с платформой, но новичкам также welcome при условии изучения. Обсуждение деталей, цен и сроков будет в личной переписке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка приложения, позволяющего выкладывать фото и видео с уникальными функциями для привлечения пользователей. Рассмотрите возможность добавления информации о работе, новых возможностях и будущем, чтобы заинтересовать аудиторию и выделиться на фоне Instagram и TikTok.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать бот для торговли бинарными опционами, который будет автоматически выдавать торговые сигналы в Telegram. Сигналы должны быть доступны для использования другими пользователями. Необходимо обеспечить стабильную работу и точность сигналов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подключить API платежного провайдера к сайту на WordPress. Задачи включают поднятие шаблона, разработку модуля, перенос на сервер, подключение домена и предоставление требований к серверу. Также возможна дополнительная работа по наполнению контентом и подключению модулей для товаров. Ожидается предварительная стоимость и сроки выполнения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад