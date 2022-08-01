Есть апи платежного провайдера, которую необходимо подключить к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки765 просмотров

Добрый день!

Меня зовут Виталий.

Есть апи платежного провайдера, которую необходимо подключить к сайту на WP.

С шаблоном определился https://wp.jmstheme.com/jms_fluent/landing/?storefront=envato-elements

Планирую его приобрести и подготовить для него материалы, в будущем потребуется его наполнение и замена контента.

Первостепенная задача развернуть шаблон и подключить апи

Файл по API прикрепил

Список работ:

- Поднять шаблон

- Разработать модуль

- Подключить к сайту

- Перенести сайт на мой сервер

- Подключить домен

- Предоставить требования к серверу

Доп работы:

- Наполнить сайт контентом

- Подключить модули для товаров ( Товар которые будут продаваться на сайте это ключи разного софта, необходимо что бы в будущем после оплаты отправлялся ключ товара в случае успешной оплаты )

Если вам интересен мой заказ, хотел бы получить предварительную стоимость такой работы и в какие сроки реально его выполнить ?

Хорошего дня!

WordPress
3 года назад
Manujlovv_dsgn
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mbulygin
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, выкладывается на все 100% Обращался к Максиму впервые, он вникает в задачу, даёт точную оценку по срокам. Я очень вам благодарен, надеюсь в будущем с вами продолжить сотрудничество. Успехов вам в будущих проектах.
Благодарю за отзыв, Виталий! С вами приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

mbulygin
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
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Данил
 
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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