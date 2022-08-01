Добрый день!

Меня зовут Виталий.

Есть апи платежного провайдера, которую необходимо подключить к сайту на WP.

С шаблоном определился https://wp.jmstheme.com/jms_fluent/landing/?storefront=envato-elements

Планирую его приобрести и подготовить для него материалы, в будущем потребуется его наполнение и замена контента.

Первостепенная задача развернуть шаблон и подключить апи

Файл по API прикрепил

Список работ:

- Поднять шаблон

- Разработать модуль

- Подключить к сайту

- Перенести сайт на мой сервер

- Подключить домен

- Предоставить требования к серверу

Доп работы:

- Наполнить сайт контентом

- Подключить модули для товаров ( Товар которые будут продаваться на сайте это ключи разного софта, необходимо что бы в будущем после оплаты отправлялся ключ товара в случае успешной оплаты )

Если вам интересен мой заказ, хотел бы получить предварительную стоимость такой работы и в какие сроки реально его выполнить ?

Хорошего дня!