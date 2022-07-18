Ищу программиста, кто знаетcя на WordPress.

Хорошо если У Вас есть опыт написания мерчантов для плагина "Premium Exchanger".

Нужно интегрировать на мою страницу оплаты P2P платформу биржи по API.

Другими словами, чтобы при создании заявки у меня на сайте, автоматически создавалась заявка на P2P площадке.