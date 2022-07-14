Требуется телеграм бот для сервиса регистрации аккаунтов, на различных сайтах, с выдачей определенной ссылки на регистрацию ботом, которая взята ботом в следствии общения бота с сервером.

Модуль передачи ссылок имеется, нужно лишь чтобы в конце подачи заявки человеком формировался определенный запрос на сервер с поставленной задачей, задача формируется из выбора пользователем.

Пример работы бота:

Пользователь заходит в бота, видит перед собой стандартные кнопки "Help" "FAQ" и т.п., нужно будет лишь объяснение как эти кнопки изменять и добавлять текст к ним

Основная кнопка для перехода к функционалу ведёт к подкатегориям,

подкатегории ведут уже к выбору сайта, на котором будет проходить регистрация и выдаваться ссылка

После выбора категории, бот предлагает человеку оставить примечание, например, реквизиты для зарплаты

Подробнее про ссылку:

Каждый раз ссылка на регистрацию будет отличимой, поэтому второй бот будет формировать ссылку на регистрацию в порядке очереди пользователей

Выполнив основное действие человек встаёт в очередь на передачу данных стороннему боту, желательно по ftp(этот момент можно обсудить). Далее у пользователя идёт ожидание пока бот сформирует ссылку. Сторонний бот формирует ссылку и передаёт пользователю полученный результат, человек проходит регистрацию со своего устройства. На этом моменте в телеграм боте выходит три кнопки:

получить новую ссылку - в случае каких-то проблем со стороны пользователя, чтобы не проделывать цикл заново на стороннем боте. Это действие должно передавать стороннему боту сигнал по ftp(0/1) на пересоздание ссылки, и в последствие нужно будет снова получить ссылку и передать её со стороннего бота на телеграм бота, например посредством ftp. В случае этого действия пользователь оказывается снова перед выбором "отмена", "новая ссылка" и "готово".

отменить - передаёт стороннему боту сигнал о завершении цикла.

готово - передаёт боту сигнал об успешном завершении с особым сигналом (например цифрой 3), а пользователь в это время получает сообщение об успехе и о том что его работа проверяется и с ним свяжутся, так же контакты человека должны сохраниться, чтобы в дальнейшем в ручном формате можно было связаться, при этом пользователь должен иметь возможность продолжить работу с ботом, сделав начав новый цикл, даже используя те же категории

Сколько будет стоить такая работа и в какой срок управитесь?