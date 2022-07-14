Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Telegram bot
Требуется телеграм бот для сервиса регистрации аккаунтов, на различных сайтах, с выдачей определенной ссылки на регистрацию ботом, которая взята ботом в следствии общения бота с сервером.
Модуль передачи ссылок имеется, нужно лишь чтобы в конце подачи заявки человеком формировался определенный запрос на сервер с поставленной задачей, задача формируется из выбора пользователем.
Пример работы бота:
Пользователь заходит в бота, видит перед собой стандартные кнопки "Help" "FAQ" и т.п., нужно будет лишь объяснение как эти кнопки изменять и добавлять текст к ним
Основная кнопка для перехода к функционалу ведёт к подкатегориям,
подкатегории ведут уже к выбору сайта, на котором будет проходить регистрация и выдаваться ссылка
После выбора категории, бот предлагает человеку оставить примечание, например, реквизиты для зарплаты
Подробнее про ссылку:
Каждый раз ссылка на регистрацию будет отличимой, поэтому второй бот будет формировать ссылку на регистрацию в порядке очереди пользователей
Выполнив основное действие человек встаёт в очередь на передачу данных стороннему боту, желательно по ftp(этот момент можно обсудить). Далее у пользователя идёт ожидание пока бот сформирует ссылку. Сторонний бот формирует ссылку и передаёт пользователю полученный результат, человек проходит регистрацию со своего устройства. На этом моменте в телеграм боте выходит три кнопки:
получить новую ссылку - в случае каких-то проблем со стороны пользователя, чтобы не проделывать цикл заново на стороннем боте. Это действие должно передавать стороннему боту сигнал по ftp(0/1) на пересоздание ссылки, и в последствие нужно будет снова получить ссылку и передать её со стороннего бота на телеграм бота, например посредством ftp. В случае этого действия пользователь оказывается снова перед выбором "отмена", "новая ссылка" и "готово".
отменить - передаёт стороннему боту сигнал о завершении цикла.
готово - передаёт боту сигнал об успешном завершении с особым сигналом (например цифрой 3), а пользователь в это время получает сообщение об успехе и о том что его работа проверяется и с ним свяжутся, так же контакты человека должны сохраниться, чтобы в дальнейшем в ручном формате можно было связаться, при этом пользователь должен иметь возможность продолжить работу с ботом, сделав начав новый цикл, даже используя те же категории
Сколько будет стоить такая работа и в какой срок управитесь?
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