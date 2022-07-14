Ищу человека, умеющего делать боты для торговли на бирже binance

Только человек с опытом. Нужен бот, работающий по определенному описанному мной в ТЗ алгоритму. Бот должен работать через API на споте и на фьючерсах и выполнять алгоритм наиболее быстрым образом.

Подробное ТЗ пришлю при обсуждении