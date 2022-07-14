Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Трейдинг Бот
Ищу человека, умеющего делать боты для торговли на бирже binance
Только человек с опытом. Нужен бот, работающий по определенному описанному мной в ТЗ алгоритму. Бот должен работать через API на споте и на фьючерсах и выполнять алгоритм наиболее быстрым образом.
Подробное ТЗ пришлю при обсуждении
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