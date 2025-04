Есть запрос, который выводит общее количество строк из таблицы для одного пользователя. Мне надо разделить полученное число на 2. Например, если в таблице 9 строк, то показать 4 и так далее.

1 = 0

10 = 5

Вот запрос

$sql = 'SELECT count(*) AS counter FROM `likes` WHERE `likes`.`uid` = '.intval($user['idu']).' AND `by`

likes - название таблицы

uid - порядковый номер пользователя

by - номер пользователя, который выполнил действите к пользователю uid

Число показывает, сколько именно строк у пользователя (uid).