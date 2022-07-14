Нужно откорректировать форму оформления заказа на сайте Битрикс:

1. В корзине сайта при оформлении заказа не отображаются системы оплаты. В настройках стоит сситема оплаты и нужно чтобы она отображалась в поле, чтобы оно не было пустым

2. Надпись "При заказе от 12 000 тенге. доставка бесплатно!". Нужно изменить цено на 15 000 тенге

Сайт eyfel-shop.kz