Требуется посадить новые сверстанные страницы на движок существующего сайта, работающего на HubSpot.

Посадку нужно сделать в целях обеспечения оперативного администрирования страниц сайта и контента контент-менеджерами.

Страницы сайта качественно сверстаны и если понадобится их доработать, то это не будет проблемой.

Опыт работы с HubSpot будет являться большим преимуществом, но если опыта нет, то необходимо ознакомится с этой платформой и подтвердить опыт, который позволит справится с этой задачей.

Остальные детали заказа скину в личку после изучения профиля, подтверждающего релевантный опыт.

Окончательные цена и сроки будут обсуждаться в рамках личной переписки.