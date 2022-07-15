Разработка веб-сервиса с crm для агентств недвижимости

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок1083 просмотра

Необходимо реализовать веб-сервис для агентств недвижимости, то есть сайт на котором можно выбрать тариф и арендовать crm, а так же нужно разработать многофункциональную crm (например на Laravel или yii) с базой объектов и клиентов, интеграциями, автовыгрузкой объявлений на свой сайт и доски объявлений - ДомКлик, ИРР, AVITO, CIAN, AFY, Яндекс, gdeetotdom, и др. и т.д

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