Парсинг товаров на мой сайт

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Закрыт6 заявок620 просмотров

Добрый день. Требует пасринг с сайта https://svetbutik.ru/ на мой сайт на диске opencart

Спарсить нужно категории, а в товарах: фото, описание, характеристики

Жду от вас сроки и стоимость

Opencart
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