Требуется разработка веб-сервиса для агентств недвижимости с функционалом выбора тарифов и аренды CRM. Необходимо создать многофункциональную CRM на Laravel или Yii с базой объектов и клиентов, интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы, такие как ДомКлик, AVITO, CIAN и другие.
Парсинг товаров на мой сайт
Добрый день. Требует пасринг с сайта https://svetbutik.ru/ на мой сайт на диске opencart
Спарсить нужно категории, а в товарах: фото, описание, характеристики
Жду от вас сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
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