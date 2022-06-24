Чистый код имеет значение...!
Я против войны в Украине!
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#270
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
2 года назад
OpencartPHP
Отличный исполнитель. Отличная работа. Профессионал. Приятно иметь дело! В процессе работы возникло и много подводных камней по моей вине, но Эдгар не бросил работу, не повысил цену, хотя объективно мог бы. Рад знакомству. Работам дальше. Приятно иметь дело с профи, с большой буквы!
Ответный отзыв
Про Антона могу сказать только хорошее! Изначально задачи ставились четко, ясно, конкретно. Все подводные камни, которые возникали в процессе, обсуждались оперативно, быстро находили решения. А это очень важно для программиста, особенно когда проект сложный. Оплата своевременная, даже раньше времени. Антон серьезный, надежный и порядочный заказчик. Однозначно рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно исправил код.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко и понятно поставленная задача. Быстрая проверка, оперативная оплата. Рекомендую.
$100
10 баллов
3 года назад
Отличный специалист и приятный в общении человек. Всегда на связи, заказ выполнен корректно и с гарантией. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Доступы и прочая информация предоставлена своевременно. Работу проверил и оплатил оперативно. Отличный заказчик и просто приятный, коммуникабельный человек. Всем рекомендую!
$350
10 баллов
3 года назад
WordPress
Огромная благодарность Эдгару! Задача выполнена отлично и в срок, коммуникация быстрая и понятная, легко идет на контакт, профессионализм виден сразу. По этому заказу заказали верстку и программирование. Сразу после дали Эдгару еще один заказ на программные доработки сайта на непопулярной CMS, на который больше месяца не могли найти исполнителя, Эдгар же сделал все очень быстро и без проблем. Я очень доволен нашей работой. Теперь буду обращаться только к Эдгару! Спасибо!
Ответный отзыв
Станислав заказчик опытный, знающий свое дело. Задачи ставит ясно, четко, изначально разбирает задачу во всех мелочах. К моему удивлению Станислав даже записал видео, где во всех подробностях описал требования к проекту. Если в процессе работы возникают технические нюансы, то с ним всегда можно обсудить, оперативно найти оптимальное решение и двигаться дальше. Он постоянно на связи. Хотел написать, что оплату произвел своевременно, но потом вспомнил, что Станислав оплатил даже раньше : ) Работать с ним легко и приятно! Будем дальше сотрудничать! Однозначно рекомендую!!!
$400
10 баллов
6 лет назад
Я доволен работой с Эдгаром! Очень внимательный и ответственный. Он хорошо вовлечен в работу, и проект был доработан и улучшен, хотя на это потребовалось больше времени. Продолжим работать вместе над другими задачами!
Ответный отзыв
Владимир один из лучших заказчиков, с кем имел дело! Изначально задача была сформулирована четко, а не по принципу "хочу нечто, сам не знаю чего". Все подводные камни, которые возникали в процессе, обсуждали вместе, быстро находили решения. Он отлично разбирается в айтишных вопросах. Сложилось впечатление, что работаем в одной команде. Коммуникация, оплата и другие организационные вопросы тоже на высоком уровне. Всем рекомендую!
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от $30
от 1 дня
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