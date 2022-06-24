Станислав заказчик опытный, знающий свое дело. Задачи ставит ясно, четко, изначально разбирает задачу во всех мелочах. К моему удивлению Станислав даже записал видео, где во всех подробностях описал требования к проекту. Если в процессе работы возникают технические нюансы, то с ним всегда можно обсудить, оперативно найти оптимальное решение и двигаться дальше. Он постоянно на связи. Хотел написать, что оплату произвел своевременно, но потом вспомнил, что Станислав оплатил даже раньше : ) Работать с ним легко и приятно! Будем дальше сотрудничать! Однозначно рекомендую!!!