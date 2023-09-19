Обновление сайта. Новая версия PHP и OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки309 просмотров

Есть сайт

carengineering точка ru

Есть настольная версия и мобильная версия сайта

работает на старом Opencart Версия 1.5.4.1.2

Необходимо обновить сайт до последней версии Opencart

И последнюю версию PHP

Работы будут проводиться на тестовом сервере

Интересуют сроки и стоимость. Готов обсудить детали

Оплата:

Карта РФ, Webmoney USD (WMZ), крипта USDT Tether TRC20

OpencartPHP
2 года назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$300
30 дней
Отличный исполнитель. Отличная работа. Профессионал. Приятно иметь дело! В процессе работы возникло и много подводных камней по моей вине, но Эдгар не бросил работу, не повысил цену, хотя объективно мог бы. Рад знакомству. Работам дальше. Приятно иметь дело с профи, с большой буквы!
Про Антона могу сказать только хорошее! Изначально задачи ставились четко, ясно, конкретно. Все подводные камни, которые возникали в процессе, обсуждались оперативно, быстро находили решения. А это очень важно для программиста, особенно когда проект сложный. Оплата своевременная, даже раньше времени. Антон серьезный, надежный и порядочный заказчик. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Медведев
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад

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