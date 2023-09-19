Про Антона могу сказать только хорошее! Изначально задачи ставились четко, ясно, конкретно. Все подводные камни, которые возникали в процессе, обсуждались оперативно, быстро находили решения. А это очень важно для программиста, особенно когда проект сложный. Оплата своевременная, даже раньше времени. Антон серьезный, надежный и порядочный заказчик. Однозначно рекомендую!