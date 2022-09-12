Необходимо оставить положительный отзыв для интернет-магазина на платформе hotline.ua. Текст может быть стандартным, главное, чтобы он не выглядел как накрутка. Ссылка на магазин и наименование товара будут предоставлены. Оплата производится после размещения отзыва.