Оставить отзыв на hotline

Необходима интеграция интернет-магазина на WordPress с системой СБИС через API. Задачи включают синхронизацию остатков и каталога, а также регистрацию чеков. Укажите бюджет и сроки выполнения.
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1. Ссылку на магазин предоставим
2. Наименование товара представиться
Оплата после размещения на площадке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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