Оставить отзыв на hotline

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Завершен27 заявок476 просмотров

Требуется оставить положительный отзыв для магазина на https://hotline.ua/reviews, текст может быть не оригинальный, главное чтобы не было похоже на накрутку

1. Ссылку на магазин предоставим

2. Наименование товара представиться

Оплата после размещения на площадке

3 года назад
Umbragor
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

n0wbe
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и быстро
Легке завдання , оплата швидка

Заявки фрилансеров

Руслан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
52 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зинаида
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Крістіна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
n0wbe
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ілона
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
В'ячеслав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Христина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віталіна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мілана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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