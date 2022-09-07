Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Длительные ограничения на рекламу facеbook. Консультация, решение
Наложены ограничения на рекламный аккаунт facеbook еще 09 апреля 2022. Консультация, решение проблемы.
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