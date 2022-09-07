Базовая настройка сайта Wordpress для ресторана

Веб-дизайy

Нужна базовая страница веб-сайта Wordpress, тема с хорошей структурой для всех размеров экрана, а также настройка, возможно, с плагином для рассылки новостей для ресторана. Пожалуйста, делайте ставки с вариантами темы ресторана, которые у вас есть для этого из существующих тем, которые вы использовали ранее.