Wordpress

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Закрыт3 заявки935 просмотров

Базовая настройка сайта Wordpress для ресторана

  • Веб-дизайy
Нужна базовая страница веб-сайта Wordpress, тема с хорошей структурой для всех размеров экрана, а также настройка, возможно, с плагином для рассылки новостей для ресторана. Пожалуйста, делайте ставки с вариантами темы ресторана, которые у вас есть для этого из существующих тем, которые вы использовали ранее.
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