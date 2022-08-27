Требуется сверстать и настроить PSD-шаблон для интернет-магазина на CMS OpenCart. Необходима кроссбраузерная и адаптивная верстка. Установить разные цены в зависимости от количества товара, настройка доставки и шаблона подтверждения заказа. В админке должно быть реализовано управление get-параметрами для отображения сайта без коммерческих элементов.