Требуется разработка одностраничного лендинга для интернет-магазина с возможностью оплаты картой и рассрочки по Халве от МТБанка. Оформление сайта должно соответствовать законодательству РБ и визуально согласовываться с предоставленным стилем. Опыт работы с условиями подключения рассрочки МТБанка будет преимуществом.
Разработка кастомных модулей для интернет магазина на битриксе
Добрый день , нужно написать 2 кастомных блока для интернет -магазина на битриксе
1) в оформлении заказов сделать возможность иметь несколько адресов доставки , и выбирать среди них .
2) создание списков избранного .Добавлять свой список , возможность добавлять в разные списки избранного товары
Заявки фрилансеров
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