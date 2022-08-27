Разработка кастомных модулей для интернет магазина на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки275 просмотров

Добрый день , нужно написать 2 кастомных блока для интернет -магазина на битриксе 

1) в оформлении заказов сделать возможность иметь несколько адресов доставки , и выбирать среди них .

2) создание списков избранного .Добавлять свой список , возможность добавлять в разные списки избранного товары 

3 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины

  • Похожие заказы

  • Лендинг с эквайрингом с рассрочкой от МТБанка по Халве

    Требуется разработка одностраничного лендинга для интернет-магазина с возможностью оплаты картой и рассрочки по Халве от МТБанка. Оформление сайта должно соответствовать законодательству РБ и визуально согласовываться с предоставленным стилем. Опыт работы с условиями подключения рассрочки МТБанка будет преимуществом.

    Tilda
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Корзина для сайта

    Необходимо преобразовать корзину интернет-магазина из отдельной страницы во всплывающий блок по дизайну. Внести изменения в логику хранения товаров, начисление чаевых, реализовать ленивую загрузку изображений, изменить дизайн элементов управления. Обеспечить возможность редактирования текстовых полей после добавления товаров в корзину и адаптировать маску ввода телефона в зависимости от кода страны.

    JavaScriptNode.js
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart

    Требуются доработки по проектам на платформе Opencart для интернет-магазинов. Ожидается указание ставки за час работы. Подробности будут обсуждены с исполнителем.

    Opencart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Інтернет-магазин

    $10

    Изучите курс по созданию Инста-магазина, который включает более 100 проверенных поставщиков, а также подробные инструкции и видео-уроки для успешного запуска вашего магазина.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Не показывать в каталоге интернет магазина товары с нулевыми остатками

    Необходимо настроить интернет-магазин на платформе UMI CMS для автоматического скрытия товаров с нулевыми остатками в каталоге. Это позволит улучшить пользовательский опыт и оптимизировать ассортимент.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин светильников

    Необходимо разработать сайт интернет-магазина, специализирующегося на светодиодном оборудовании. Проект должен быть выполнен в короткие сроки с учетом всех необходимых функций для удобства пользователей.

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать интернет магазин чехлов для айфона

    Требуется разработка интернет-магазина для продажи чехлов для айфонов. Необходимо предоставить предложения по прайсу и языку программирования. Все остальные вопросы обсуждаются в личных сообщениях.

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка системы купонов ocstore 3

    Необходимо доработать функционал купонов на ocstore 3, добавив новый селект для выбора условий скидки. Варианты: скидка на товары по акции, на товары без акции и на все товары. Требуется реализация всех трех вариантов в админке.

    ocStore
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад