Требуются доработки по проектам на платформе Opencart для интернет-магазинов. Ожидается указание ставки за час работы. Подробности будут обсуждены с исполнителем.
Доработка сайта на вордпрес
Требуется для определенных групп товаров назначить свой шаблон woocommerce
Шаблон самописный, стандартные шаблоны не отображаются
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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