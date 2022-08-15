venera-carpet.ru ( настройка по api )

1) Настроить получение остатков ( Синхронизация должна проходить по артикулу, при синхронизации должна сверяться закупочная цена. При нулевом остатке товар должен выключаться, при изменении закупочной цены, нужно «сообщать» (предложите вариант). (у нас для этого есть несколько модулей загрузки/выгрузки)

2) Новые товары должны добавляться и попадать в определённые категории