Настроить импорт и синхронизацию остатков по api

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Закрыт1 заявка203 просмотра

venera-carpet.ru ( настройка по api )

1) Настроить получение остатков ( Синхронизация должна проходить по артикулу, при синхронизации должна сверяться закупочная цена. При нулевом остатке товар должен выключаться, при изменении закупочной цены, нужно «сообщать» (предложите вариант). (у нас для этого есть несколько модулей загрузки/выгрузки)

2) Новые товары должны добавляться и попадать в определённые категории

3 года назад
officesa
Юры 
40 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
3 года назад

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