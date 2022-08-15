Требуется специалист с опытом работы в WordPress и WooCommerce для создания нескольких интернет-магазинов и сайта по продаже билетов с подключением API. Ищем партнера на постоянной основе. Необходимы крепкие знания PHP и JS. Обсуждение деталей в личной переписке.
Создание сайта на shopify
Нужно создать магазин по продаже услуг на Shopify.
Полностью создать дизайн магазина и настроить все необходимое для его работы.
Будет продаваться 3 категории услуг в сфере консультаций в инвестировании.
Более подробное тз в личку.
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