Создание сайта на shopify

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка204 просмотра

Нужно создать магазин по продаже услуг на Shopify.

Полностью создать дизайн магазина и настроить все необходимое для его работы.

Будет продаваться 3 категории услуг в сфере консультаций в инвестировании.

Более подробное тз в личку.

Shopify
3 года назад
yaruzko
Євген 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnyaSiryk
Анна 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Все прошло на отлично !
Все в сроки

Заявки фрилансеров

AnyaSiryk
Анна 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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