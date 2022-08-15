Требуется настройка вывода товара через WooCommerce на WordPress. Необходимо заполнить детальную карточку товара с двумя кнопками 'купить', каждая из которых имеет свой текст и цену. Условия работы: оплата по завершению задачи или еженедельно, работа через трекер Hubstaff. Необходим опыт работы с указанным стеком, участие в коммуникации через Telegram.