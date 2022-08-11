Требуется настройка вывода товара через WooCommerce на WordPress. Необходимо заполнить детальную карточку товара с двумя кнопками 'купить', каждая из которых имеет свой текст и цену. Условия работы: оплата по завершению задачи или еженедельно, работа через трекер Hubstaff. Необходим опыт работы с указанным стеком, участие в коммуникации через Telegram.
Нужен готовый шаблон интернет магазина Opencart
Ищу готовый шаблон для интернет магазина на Opencart.Писать долго, поэтому готов рассмотреть покупку готовых решений.Интересует мультимагазин и с модулем экспорт/импорт товаров в Ексель по возможности, но не обязательно.Присылайте свои предложения с ценами.
Заявки фрилансеров
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