Необходимо перенести интернет-магазин с платформы Storeland на CS-Cart и интегрировать его с МойСклад и RetailCrm. Требуется настройка оплаты, доставки, главной страницы, каталога и проверка мобильной версии. Также нужно завершить загрузку товаров и клиентов в системы. Важно провести всю работу самостоятельно без обращения в техподдержку.