Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.
Создать магазин умных часов
Всем привет. Нужно сделать магазин умных часов каталог не большой 3 товара, нужно сделать красивую , продающую страницу товаров, Часто задаваемые вопросы и так далее. Желательно пишите те, кто уже создавал красивые , продающие сайты. Обсудим всё. Цену тоже предлагайте
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