Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.
Редактировать сайт в opencart
привести сайт в соответствие требованиям, разместив следующую информацию:
- Наименование юридического лица или ИП (Фамилия, Имя, Отчество полностью);
- ИНН для юридического лица, ОГРНИП для индивидуального предпринимателя;
- Адрес регистрации (для ИП достаточно указать город);
- Контактный телефон и адрес электронной почты;
- Порядок оформления и сроки исполнения заказа, его оплаты, доставки и возврата.
При необходимости воспользуйтесь примерами размещения информации.
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