Интернет магазин по продаже чехлов для телефонов индивидуальным дизайн

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Закрыт13 заявок1522 просмотра

Необходимо сделать интернет магазин по продаже чехлов для телефонов с индивидуальным дизайном.

Основной акцент сайта, это конструктор, в котором посетитель самостоятельно разрабатывает индивидуальный дизайн своего чехла.

- Конструктор

*сайт делается на норвежском языке

*привязка к онлайн кассе заказчика приветствуется но не категорична (онлайн касса работает с системами WooCommerce, BigCommerce)

Интересует только реализация под ключ. Так скажем отдал в одни ворота задание получил результат. 

Более подробное описание в прикрепленном файле.

Если есть вопросы пишите.

WooCommerce
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kolmik87
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