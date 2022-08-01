Необходимо сделать интернет магазин по продаже чехлов для телефонов с индивидуальным дизайном.

Основной акцент сайта, это конструктор, в котором посетитель самостоятельно разрабатывает индивидуальный дизайн своего чехла.

- Конструктор

*сайт делается на норвежском языке

*привязка к онлайн кассе заказчика приветствуется но не категорична (онлайн касса работает с системами WooCommerce, BigCommerce)

Интересует только реализация под ключ. Так скажем отдал в одни ворота задание получил результат.

Более подробное описание в прикрепленном файле.

Если есть вопросы пишите.