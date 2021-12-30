kolmik87

Иван kolmik87

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Интернет магазин по продаже чехлов для телефонов индивидуальным дизайн

    Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.

    WooCommerce
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка рекламы и ведение страницы в Facebook

    Требуется специалист для настройки рекламы и ведения страницы в Facebook для бизнеса по аренде и продаже мобильных бань и джакузи в Норвегии. Основная задача — привлечение клиентов в онлайн. Необходим опыт в SMM и SMO, понимание особенностей работы с целевой аудиторией в социальных сетях.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработать сайт под ключ, включая дизайн на основе фирменного стиля и вёрстку на WordPress. Необходимо интегрировать конструктор для макетов печати на чехлах сотовых телефонов и подключить онлайн платежную систему. Полный доступ к редактированию сайта должен быть предоставлен заказчику. Аналог сайта case-place.ru.

    WordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад