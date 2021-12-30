Требуется специалист для настройки рекламы и ведения страницы в Facebook для бизнеса по аренде и продаже мобильных бань и джакузи в Норвегии. Основная задача — привлечение клиентов в онлайн. Необходим опыт в SMM и SMO, понимание особенностей работы с целевой аудиторией в социальных сетях.