Создать сервис по авто выкупам и отзывам Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки252 просмотра

Есть задача сделать сайт-сервис с ботом для Wildberries для: 

1. Автоматизации выкупов желаемого товара на площадке WB (регистрация на вб по номеру тлф и покупка товара по заданному ключевому слову для конретного товара, указывается ссылка на товар). 

2. Выбирать ПВЗ пункт выдачи заказов. 

3. Мониторинг позиций товара на WB с подсчётом количества необходимых выкупов для поднятия в топ.

4. От вас техническое предложение как и что будет функционировать. 

Более подробно - в ЛС.

В дальнейшем тех поддержка его (не обязательно, но желательно). 

Бот должен регистрироваться на Wildberries, искать конкретные товары по ключевым запросам с поведением максимально похожим на реального человека, добавлять в корзину, выбирать ПВЗ и выкупать товар. Количество выкупов в день может быть плавающие от 10 до 500 шт. 

В идеале нужен человек у кого уже есть опыт работы с похожими задачами. Если сработаемся готовы сотрудничать на постоянной основе так как есть необходимость тех поддержки бота + добавление нового функционала.

Обязательно ознакомиться с похожим сервисом ниже по ссылке: 

https://app.wbprod.ru/

https://togotop.ru/

https://mpboost.pro

3 года назад
zlatanaidovich
Злата 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

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Ильдар
 
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