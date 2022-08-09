Требуется оптимизация 50 карточек товаров диванов на ОЗОН и Яндекс Маркете. Необходим анализ конкурентов и рекомендации по улучшению. Опыт в SEO и понимание влияния оптимизации на продажи обязательны. Инфографика готова на 2 карточки, остальные нужно доработать. Укажите стоимость услуг и необходимые ресурсы.
Создать сервис по авто выкупам и отзывам Wildberries
Есть задача сделать сайт-сервис с ботом для Wildberries для:
1. Автоматизации выкупов желаемого товара на площадке WB (регистрация на вб по номеру тлф и покупка товара по заданному ключевому слову для конретного товара, указывается ссылка на товар).
2. Выбирать ПВЗ пункт выдачи заказов.
3. Мониторинг позиций товара на WB с подсчётом количества необходимых выкупов для поднятия в топ.
4. От вас техническое предложение как и что будет функционировать.
Более подробно - в ЛС.
В дальнейшем тех поддержка его (не обязательно, но желательно).
Бот должен регистрироваться на Wildberries, искать конкретные товары по ключевым запросам с поведением максимально похожим на реального человека, добавлять в корзину, выбирать ПВЗ и выкупать товар. Количество выкупов в день может быть плавающие от 10 до 500 шт.
В идеале нужен человек у кого уже есть опыт работы с похожими задачами. Если сработаемся готовы сотрудничать на постоянной основе так как есть необходимость тех поддержки бота + добавление нового функционала.
Обязательно ознакомиться с похожим сервисом ниже по ссылке:
Заявки фрилансеров
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