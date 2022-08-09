Есть задача сделать сайт-сервис с ботом для Wildberries для:

1. Автоматизации выкупов желаемого товара на площадке WB (регистрация на вб по номеру тлф и покупка товара по заданному ключевому слову для конретного товара, указывается ссылка на товар).

2. Выбирать ПВЗ пункт выдачи заказов.

3. Мониторинг позиций товара на WB с подсчётом количества необходимых выкупов для поднятия в топ.

4. От вас техническое предложение как и что будет функционировать.

Более подробно - в ЛС.

В дальнейшем тех поддержка его (не обязательно, но желательно).

Бот должен регистрироваться на Wildberries, искать конкретные товары по ключевым запросам с поведением максимально похожим на реального человека, добавлять в корзину, выбирать ПВЗ и выкупать товар. Количество выкупов в день может быть плавающие от 10 до 500 шт.

В идеале нужен человек у кого уже есть опыт работы с похожими задачами. Если сработаемся готовы сотрудничать на постоянной основе так как есть необходимость тех поддержки бота + добавление нового функционала.

Обязательно ознакомиться с похожим сервисом ниже по ссылке:

https://app.wbprod.ru/

https://togotop.ru/

https://mpboost.pro