Всем привет, нужен интернет магазин написанный на WordPress. Будут умные часы ( На литовском языке, текст дам, не проблема вместе сделаем ). Представление есть, но возможно нужно будет помочь по дизайну ( По мелочам ) так что опыт или представление должно быть.

Нужно сделать магазин по типу лендинга , тоесть не шаблонный магазин фото и просто описание, а немного посложнее ( Грубо говоря 2 лендинга ) Около 4 блоков на странице товара.

Фото отзывы , действительно качественные фото отзывы

Так-же сделать основную страницу , F.A.Q, Связь и по мелочи

Так-же что-бы у вас было представление как подключить платежку ( Интерграцию ) и в случае чего помочь

Впринципе работа там не такая сложная

Пишите как с вами связаться