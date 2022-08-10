Требуются правки для интернет-магазина на Opencart 3. Необходимо вывести модуль с меню категорий слева и слайдшоу справа, удалить блок 'Товар дня'. Задача является частью серии незначительных правок, требуется специалист для долгосрочного сотрудничества.
Нестандартный интернет магазин
Всем привет, нужен интернет магазин написанный на WordPress. Будут умные часы ( На литовском языке, текст дам, не проблема вместе сделаем ). Представление есть, но возможно нужно будет помочь по дизайну ( По мелочам ) так что опыт или представление должно быть.
Нужно сделать магазин по типу лендинга , тоесть не шаблонный магазин фото и просто описание, а немного посложнее ( Грубо говоря 2 лендинга ) Около 4 блоков на странице товара.
Фото отзывы , действительно качественные фото отзывы
Так-же сделать основную страницу , F.A.Q, Связь и по мелочи
Так-же что-бы у вас было представление как подключить платежку ( Интерграцию ) и в случае чего помочь
Впринципе работа там не такая сложная
Пишите как с вами связаться
Заявки фрилансеров
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