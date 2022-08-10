Правки магазина на Opencart 3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок278 просмотров

Добрый день. 

Шаблон https://market.octemplates.net/templates/remarket-adaptivnyj-universalnyj-shablon

Необходимо на главной вывести модуль с меню категорий как на Розетке (пункты этого меню определяем сами, а также наличие иконки к пункту, скорее всего, их не будет), т.е. слева модуль с меню, а справа модуль слайдшоу, тот который уже есть сейчас. Меню, которое выпадает при клике на кнопку "Каталог товаров" оставляем без изменений. Блок с "Товаром дня" просто убрать.

Подобных незначительных задач будет много, хочу найти специалиста для сотрудничества для проектов на Opencart 3.

Opencart
3 года назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
81 отзыв
3 года назад
Сергей
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Юлия
 
43 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Найти людей.

    Требуется помощница для развития интернет-проекта. Работа осуществляется по готовой и проверенной системе. Все необходимые материалы предоставляются бесплатно. Возможность совмещения с другими занятиями, такими как работа, декрет или учеба.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сервис по авто выкупам и отзывам Wildberries

    Требуется разработать сайт-сервис с ботом для Wildberries, который будет автоматизировать выкупы товаров, выбирать ПВЗ и мониторить позиции. Бот должен имитировать поведение реального пользователя, выполнять регистрацию и покупки по заданным ключевым словам. Ожидается техническое предложение по функционалу. Возможность дальнейшей техподдержки и добавления нового функционала приветствуется.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация карточек на ОЗОН и\или Яндекс Маркет (SEO Ozon)

    Требуется оптимизация 50 карточек товаров диванов на ОЗОН и Яндекс Маркете. Необходим анализ конкурентов и рекомендации по улучшению. Опыт в SEO и понимание влияния оптимизации на продажи обязательны. Инфографика готова на 2 карточки, остальные нужно доработать. Укажите стоимость услуг и необходимые ресурсы.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание Телеграм бота

    $10

    Требуется разработка Telegram-бота для продажи игровой валюты и аккаунтов. Бот должен включать визуальный старт, выбор игры и возможность выбора между валютой и аккаунтами. Поддержка платежных систем, включая Киви, Вебмани и карты. Пользователь сможет дропнуть на ПК.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Задачи по OpenCart 3 + одна задача OpenCart 2.3

    Ищем исполнителя для выполнения ряда задач по OpenCart 3 и одной задачи по OpenCart 2.3. Необходимы исправления в карточках товаров, настройка мега меню, работа с метатегами и другими аспектами интернет-магазинов. Ожидаем адекватные цены и сроки выполнения.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин

    Требуется разработать интернет-магазин с ассортиментом спортивной одежды на заказ. Включить функционал чат-бота для обратной связи и подключения платежных систем для удобства оформления заказов.

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптувати SEO

    Задача заключается в адаптации SEO для товаров и страниц интернет-магазина, созданного на платформе Weblium. Необходимо оптимизировать мета-теги, заголовки и описание для повышения видимости и улучшения поисковых позиций.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать магазин умных часов

    Требуется разработать интернет-магазин умных часов с небольшим каталогом из 3 товаров. Необходимо создать привлекательную и продающую страницу, а также раздел с часто задаваемыми вопросами. Опыт в создании красивых сайтов приветствуется.

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция работы сайта интернет магазина на CS-Cart + МойСклад + Reta

    Необходимо перенести интернет-магазин с платформы Storeland на CS-Cart и интегрировать его с МойСклад и RetailCrm. Требуется настройка оплаты, доставки, главной страницы, каталога и проверка мобильной версии. Также нужно завершить загрузку товаров и клиентов в системы. Важно провести всю работу самостоятельно без обращения в техподдержку.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Магазин жіночого одягу

    Інтернет-магазин жіночого одягу пропонує унікальні ціни та швидке виконання замовлень. Замовлення виконуються протягом 1-3 днів, що забезпечує зручність та швидкість обслуговування.

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    3 года назад