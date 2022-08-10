Требуется помощница для развития интернет-проекта. Работа осуществляется по готовой и проверенной системе. Все необходимые материалы предоставляются бесплатно. Возможность совмещения с другими занятиями, такими как работа, декрет или учеба.
Правки магазина на Opencart 3
Добрый день.
Шаблон https://market.octemplates.net/templates/remarket-adaptivnyj-universalnyj-shablon
Необходимо на главной вывести модуль с меню категорий как на Розетке (пункты этого меню определяем сами, а также наличие иконки к пункту, скорее всего, их не будет), т.е. слева модуль с меню, а справа модуль слайдшоу, тот который уже есть сейчас. Меню, которое выпадает при клике на кнопку "Каталог товаров" оставляем без изменений. Блок с "Товаром дня" просто убрать.
Подобных незначительных задач будет много, хочу найти специалиста для сотрудничества для проектов на Opencart 3.
Заявки фрилансеров
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