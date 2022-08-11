Создание сайта для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок483 просмотра

Данный проект(он уже присутствует, его требуется доделать) контролируется на прямую с магазином. Все доступы будут переданы, основная цель доделать сайт! Выполненным он будет считаться когда непосредственно сам заказчик посчитает проект успешным.

3 года назад
Evgen_Tsipin
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрій
 
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год назад
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Интернет-магазины
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