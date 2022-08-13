Доработка действующего интернет магазина www.exoclimat.ru

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки271 просмотр

1 На все Категории подкатегории товаров прописать титл индивидуально

2 Исправить валюта Попадает  в юмл файл яндекс делает отказ

3 Разместить товары на одной странице не в столбик а по 9шт на странице

4 Переверстать мобильную версию основную страницу и доработать (одаптировать) изменить  .

3 года назад
guest_16603723632337
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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Юлия
 
43 года
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Александр
 
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