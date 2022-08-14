Только Украина !!! Ищу партнера на несколько проектов . Нужен человек с крепкими знаниями по PHP ,JS + Woocommerce .Готов сотрудничать на постоянной основе . Детали обсудим в личке .

Задачи:

создание несколько интернет -магазинов ,также интересует сайт по продажи билетов + подключение по API