Нужно собрать интернет магазин на php, mysql, python и так далее, с движком и своей админкой. Обычный интернет магазин, где есть главная, карточка товара, всплывающие окна, корзина, интеграцию с эквайрингом делать не нужно. Просьба в ответном отклике указать стоимость и сроки выполнения такого самописного проекта. И сразу укажите на каком движке вы планируете это собирать. Обязательно укажите ваш контактный телефон.

Спасибо ждем ваш отклик.