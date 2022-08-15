Магазина на Opencart2

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок292 просмотра

Для интернет магазина на Opencart2 необходимо выполнить работы:

1. Вывести на главную страницу 4 категории с указанием количества товара (сверстать из фигма): joxi.ru/1A5L0lxc4M8G72 (в зависимости от разрешения экрана подтягивать разные изображения). Условие отображения должно настраиваться в настройках категории.

2. На главную страницу вывести блоки:

- бестселлеры (лидеры по количеству продаж),

- новинки (товары, добавленные за последний месяц),

- хиты (товары с наибольшим количеством просмотров)

- акции (товары со скидкой)

3. Сверстать из фигмы и интегрировать новый дизайн попапа "заказ в 1 клик" (технически он есть, просто редизайн) joxi.ru/Y2LlOZYHxB1Qz2

4. Реализовать редиректы на site.ru/page/, если адрес указан как site.ru/page/////

5. Со страницы site.ru/brands/ вложенных и site.ru/brands/brand1 сделать 301 редирект на главную. (раздел можно отключить для этого).

6. Настроить Ocfilter (последней версии): добавить кнопку сброса фильтра, выводить выбранные значения.

Добавить возможность создавать посадочные страницы на базе результатов фильтрации.

7. В окно быстрого просмотра товара добавить кнопку перехода в карточку товара

8. в блоке миниатюр в карточке товара уменьшить расстояние между ними (либо блок сделать уже, либо показывать 3,5 иконки (4-ю видно наполовину) joxi.ru/KAg5DloH58yKom

Интересным кандидатам расскажу все более подробно.

Figma
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Починить загрузку изображений в OpenCart

    $10

    Требуется исправить проблему с загрузкой основного фото в каталоге интернет-магазина на OpenCart. Ошибка возникает при нажатии на 'обзор'. Возможно, проблема связана со сменой хостинга. Необходимо восстановить функционал загрузки изображений.

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта для интернет магазина

    Требуется разработать сайт для интернет-магазина с полным функционалом для онлайн-продаж. Необходимо учесть управление товарами, корзину и платежные системы. Ожидается качественный и современный дизайн, а также адаптивность для мобильных устройств.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 1С-Битрикс

    Требуются доработки для интернет-магазина на 1С-Битрикс. Включают добавление полей в корзину с отправкой на почту, управление количеством товара в наличии при заказе, внедрение бесплатной доставки от 3000 руб. Также необходимо сделать удобную покупку курсов из личного кабинета. Требуется оценка по пунктам.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Захист від спам замовлень Тільда

    Необхідно знайти рішення для захисту інтернет-магазину від спам-замовлень, які приходять з реклами у Facebook. Вимкнення реклами призводить до відсутності замовлень, а відсоток спаму досяг 50%. Потрібен ефективний підхід для покращення статистики конверсій та коректної роботи пікселя.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта на shopify

    $100

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify для продажи консультационных услуг в инвестировании. Необходимо создать уникальный дизайн магазина и настроить все функции для его успешной работы. Продаваться будут три категории услуг. Подробное техническое задание предоставляется в личной переписке.

    Shopify
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется специалист на несколько проектов Wordress + Woo

    Требуется специалист с опытом работы в WordPress и WooCommerce для создания нескольких интернет-магазинов и сайта по продаже билетов с подключением API. Ищем партнера на постоянной основе. Необходимы крепкие знания PHP и JS. Обсуждение деталей в личной переписке.

    JavaScriptPHPWooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ілюстрація для соцмереж

    Розробити ілюстрацію для інтернет-магазину спортивного харчування, що міститиме 5 блоків по 4 картинки. Ілюстрація повинна відображати скрипт розмови в магазині, допомагаючи клієнтам у виборі товару.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка действующего интернет магазина www.exoclimat.ru

    Требуется доработка интернет-магазина www.exoclimat.ru. Необходимо прописать индивидуальные титлы для категорий и подкатегорий товаров, исправить валюту в ЮМЛ файле, разместить товары по 9 штук на странице, а также переверстать и адаптировать мобильную версию основной страницы.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад