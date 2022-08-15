Для интернет магазина на Opencart2 необходимо выполнить работы:

1. Вывести на главную страницу 4 категории с указанием количества товара (сверстать из фигма): joxi.ru/1A5L0lxc4M8G72 (в зависимости от разрешения экрана подтягивать разные изображения). Условие отображения должно настраиваться в настройках категории.

2. На главную страницу вывести блоки:

- бестселлеры (лидеры по количеству продаж),

- новинки (товары, добавленные за последний месяц),

- хиты (товары с наибольшим количеством просмотров)

- акции (товары со скидкой)

3. Сверстать из фигмы и интегрировать новый дизайн попапа "заказ в 1 клик" (технически он есть, просто редизайн) joxi.ru/Y2LlOZYHxB1Qz2

4. Реализовать редиректы на site.ru/page/, если адрес указан как site.ru/page/////

5. Со страницы site.ru/brands/ вложенных и site.ru/brands/brand1 сделать 301 редирект на главную. (раздел можно отключить для этого).

6. Настроить Ocfilter (последней версии): добавить кнопку сброса фильтра, выводить выбранные значения.

Добавить возможность создавать посадочные страницы на базе результатов фильтрации.

7. В окно быстрого просмотра товара добавить кнопку перехода в карточку товара

8. в блоке миниатюр в карточке товара уменьшить расстояние между ними (либо блок сделать уже, либо показывать 3,5 иконки (4-ю видно наполовину) joxi.ru/KAg5DloH58yKom

Интересным кандидатам расскажу все более подробно.