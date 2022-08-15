Требуется исправить проблему с загрузкой основного фото в каталоге интернет-магазина на OpenCart. Ошибка возникает при нажатии на 'обзор'. Возможно, проблема связана со сменой хостинга. Необходимо восстановить функционал загрузки изображений.
Магазина на Opencart2
Для интернет магазина на Opencart2 необходимо выполнить работы:
1. Вывести на главную страницу 4 категории с указанием количества товара (сверстать из фигма): joxi.ru/1A5L0lxc4M8G72 (в зависимости от разрешения экрана подтягивать разные изображения). Условие отображения должно настраиваться в настройках категории.
2. На главную страницу вывести блоки:
- бестселлеры (лидеры по количеству продаж),
- новинки (товары, добавленные за последний месяц),
- хиты (товары с наибольшим количеством просмотров)
- акции (товары со скидкой)
3. Сверстать из фигмы и интегрировать новый дизайн попапа "заказ в 1 клик" (технически он есть, просто редизайн) joxi.ru/Y2LlOZYHxB1Qz2
4. Реализовать редиректы на site.ru/page/, если адрес указан как site.ru/page/////
5. Со страницы site.ru/brands/ вложенных и site.ru/brands/brand1 сделать 301 редирект на главную. (раздел можно отключить для этого).
6. Настроить Ocfilter (последней версии): добавить кнопку сброса фильтра, выводить выбранные значения.
Добавить возможность создавать посадочные страницы на базе результатов фильтрации.
7. В окно быстрого просмотра товара добавить кнопку перехода в карточку товара
8. в блоке миниатюр в карточке товара уменьшить расстояние между ними (либо блок сделать уже, либо показывать 3,5 иконки (4-ю видно наполовину) joxi.ru/KAg5DloH58yKom
Интересным кандидатам расскажу все более подробно.
Заявки фрилансеров
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