Woocommerce магазин под ключ

я покупаю на темплайтмонстре шаблон. Нужно его натянуть на Woo и настроить все. Хочу получить продукт через 2 недели. Что-то придется переделывать из шаблона. Понадобится ваш дизайнер, который допилит шаблон до специфики моего магазина. За дизайнера могу доплатить.