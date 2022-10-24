Требуются доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс с лицензией «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM». Необходимо улучшить функционал и оптимизировать работу сайта, использующего шаблон Аспро Максимум.
Woocommerce магазин под ключ
я покупаю на темплайтмонстре шаблон. Нужно его натянуть на Woo и настроить все. Хочу получить продукт через 2 недели. Что-то придется переделывать из шаблона. Понадобится ваш дизайнер, который допилит шаблон до специфики моего магазина. За дизайнера могу доплатить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить импорт и синхронизацию остатков для интернет-магазина venera-carpet.ru по API. Синхронизация должна проходить по артикулу с проверкой закупочной цены. При нулевом остатке товар выключается, а при изменении закупочной цены необходимо реализовать уведомление. Новые товары должны добавляться в определенные категории.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать самописный интернет-магазин с использованием PHP и MySQL. Сайт должен включать главную страницу, карточки товаров, корзину и админку. Интеграция с эквайрингом не требуется. Укажите стоимость, сроки выполнения и выбранный движок в отклике.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить настройку интернет-магазина на Opencart2. Задачи включают вывод категорий на главную страницу, создание блоков бестселлеров, новинок, хитов и акций, редизайн попапа "заказ в 1 клик" и настройку Ocfilter. Также требуется реализация редиректов, добавление кнопки в быстром просмотре товара и изменение дизайна миниатюр в карточке товара.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить проблему с загрузкой основного фото в каталоге интернет-магазина на OpenCart. Ошибка возникает при нажатии на 'обзор'. Возможно, проблема связана со сменой хостинга. Необходимо восстановить функционал загрузки изображений.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт для интернет-магазина с полным функционалом для онлайн-продаж. Необходимо учесть управление товарами, корзину и платежные системы. Ожидается качественный и современный дизайн, а также адаптивность для мобильных устройств.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются доработки для интернет-магазина на 1С-Битрикс. Включают добавление полей в корзину с отправкой на почту, управление количеством товара в наличии при заказе, внедрение бесплатной доставки от 3000 руб. Также необходимо сделать удобную покупку курсов из личного кабинета. Требуется оценка по пунктам.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно знайти рішення для захисту інтернет-магазину від спам-замовлень, які приходять з реклами у Facebook. Вимкнення реклами призводить до відсутності замовлень, а відсоток спаму досяг 50%. Потрібен ефективний підхід для покращення статистики конверсій та коректної роботи пікселя.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify для продажи консультационных услуг в инвестировании. Необходимо создать уникальный дизайн магазина и настроить все функции для его успешной работы. Продаваться будут три категории услуг. Подробное техническое задание предоставляется в личной переписке.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад