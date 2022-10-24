Woocommerce магазин под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок520 просмотров

я покупаю на темплайтмонстре шаблон. Нужно его натянуть на Woo и настроить все. Хочу получить продукт через 2 недели. Что-то придется переделывать из шаблона. Понадобится ваш дизайнер, который допилит шаблон до специфики моего магазина. За дизайнера могу доплатить.

WooCommerce
3 года назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$500
12 дней
Escrow
Все сделано на 5+,
Буду рад еще поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
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Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
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