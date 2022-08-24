Требуются доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс с лицензией «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM». Необходимо улучшить функционал и оптимизировать работу сайта, использующего шаблон Аспро Максимум.
Интернет магазин светильников
В короткие сроки нужно сделать сайт-интернет магазин светодиодного оборудования.
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