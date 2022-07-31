Доработка системы купонов ocstore 3

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Закрытнет заявок193 просмотра

Добрый день!

Необходимо доработать функционал купонов на ocstore 3. Представляем это в виде нового селекта для купона в админке из 3 вариантов:

1. Скидка по купону только на все товары по акции (с перечёркнутой ценой). То есть если в корзине товар по акции и без, то действует только на товар(ы) по акции.

2. Как и п.1, только наоборот, для товаров без скидки (скидка по купону только на товары без акции, т е без зачеркнутой цены).

3. Скидка на все товары с любой ценой, и по акции и без.

ocStore
3 года назад
guest_16613208107731
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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