Добрый день!

Необходимо доработать функционал купонов на ocstore 3. Представляем это в виде нового селекта для купона в админке из 3 вариантов:

1. Скидка по купону только на все товары по акции (с перечёркнутой ценой). То есть если в корзине товар по акции и без, то действует только на товар(ы) по акции.

2. Как и п.1, только наоборот, для товаров без скидки (скидка по купону только на товары без акции, т е без зачеркнутой цены).

3. Скидка на все товары с любой ценой, и по акции и без.