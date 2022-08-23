Оптимизация работы сайта и сервера под 1С-Битрикс

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Закрыт2 заявки258 просмотров

Добрый день!

Необходимо провести работы по оптимизации работы сайта на 1С-Битрикс (устранение ошибок Битрикса, настройка правильной работы текущего функцианала), оптимизация БД и, при необходимости) сервера для повышения быстродействия.

интересует техническая оптимизация всего того, что влияет на SEO продвижение сайта. хотелось бы в целом проверить настройки битрикса, кэширования и тд, которые могут влиять на быстродействие сайта и его восприятие поисковыми системами.

оптимизировать БД и нагрузку.

3 года назад
sundukovsa
Сергей 
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