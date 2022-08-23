Требуются доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс с лицензией «1С-Битрикс24: Интернет-Магазин + CRM». Необходимо улучшить функционал и оптимизировать работу сайта, использующего шаблон Аспро Максимум.
Оптимизация работы сайта и сервера под 1С-Битрикс
Добрый день!
Необходимо провести работы по оптимизации работы сайта на 1С-Битрикс (устранение ошибок Битрикса, настройка правильной работы текущего функцианала), оптимизация БД и, при необходимости) сервера для повышения быстродействия.
интересует техническая оптимизация всего того, что влияет на SEO продвижение сайта. хотелось бы в целом проверить настройки битрикса, кэширования и тд, которые могут влиять на быстродействие сайта и его восприятие поисковыми системами.
оптимизировать БД и нагрузку.
Заявки фрилансеров
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