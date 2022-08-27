Необходимо преобразовать корзину интернет-магазина из отдельной страницы во всплывающий блок по дизайну. Внести изменения в логику хранения товаров, начисление чаевых, реализовать ленивую загрузку изображений, изменить дизайн элементов управления. Обеспечить возможность редактирования текстовых полей после добавления товаров в корзину и адаптировать маску ввода телефона в зависимости от кода страны.
Лендинг с эквайрингом с рассрочкой от МТБанка по Халве
Всем привет. Обращаюсь с определённым запросом, а именно - сделать красивый одностраничник, где будет возможность оплаты товара картой, а так же рассрочка по халве от МТБанка. Так же нужно оформить сайт, учитывая законодательство РБ
Желательно, но необязательно: не на конструкторе сайтов типа Тильда
Ниже фото товара, чтобы визуально понимали желаемый стиль. Должен соответствовать фото по визуальной составляющей
По большей части обращаюсь к фрилансерам из РБ, чтобы знали тонкости законодательства РБ, а так же условия подключения Рассрочки МТБанк на сайт(будет это агрегатор или же напрямую от МТБанка)
Заявки фрилансеров
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