Всем привет. Обращаюсь с определённым запросом, а именно - сделать красивый одностраничник, где будет возможность оплаты товара картой, а так же рассрочка по халве от МТБанка. Так же нужно оформить сайт, учитывая законодательство РБ

Желательно, но необязательно: не на конструкторе сайтов типа Тильда

Ниже фото товара, чтобы визуально понимали желаемый стиль. Должен соответствовать фото по визуальной составляющей

По большей части обращаюсь к фрилансерам из РБ, чтобы знали тонкости законодательства РБ, а так же условия подключения Рассрочки МТБанк на сайт(будет это агрегатор или же напрямую от МТБанка)