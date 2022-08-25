Корзина на текущий момент сделана как отдельная страница.Её надо сделать всплывающим блоком согласно дизайна (вроде сделано)https://www.figma.com/file/mtjmoco9eNEbL9LGTxECjY/Дополнительно-Take-a-Break?node-id=76:2035Достаточно будет сделать на примере index.html из архиваДалее изменения которые нужно внести в текущую логику корзины.Следует обратить внимание на то как хранятся товары в корзине и принцип формирования ключа позиции товра в корзине (js/productCard.js)Немного изменен принцип начисления чаевых. Расчитываются на всю сумму заказа включая доставку.Для изображений товаров в самой корзине реализовать ленивую загрузкуВ разделе добавить к заказу (по дизайну крестики заменить на плюс)Нажатие на плюс добавляет товар в корзину (соответсвенно в раздел который выше тоже) и из этого блока удаляется. Ограничение на количество символов в текстовых полях должно браться из атрибута. После помещения в корзину доп товаров должна оставаться возможность редактировать в них текстовые поля.Телефон заказчика: возможность выбора другого кода страны. Соответственно изменение маски в зависимости от требований к длинне номера телефона для этой страны. Для кода +972 желательно сделать возможность изменять маску в зависимости от того как вводится телефон. Если первой цифрой вводится 0 то маска _-___-__ если другая цифра то маска -___-_