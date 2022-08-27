Требуется разработка уникального шаблона для OpenCart, аналогичного примеру. Необходимо учесть уникализацию дизайна. Ожидаются предложения по ценам.
Создать функционал согласно ТЗ для сайта Opencart
Добрый день! У нас есть ТЗ и сайт Opencart поля чистый. Сможете реализовать согласно ТЗ? Вот часть ТЗ. Если да отправлю все ТЗ.
Заявки фрилансеров
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