Разработка сайтов на Wordpress, Joomla, PHP

Привет! Меня зовут Адиль! Я в ИТ сфере более 15 лет! Начиналось все с инженера системотехника!

Вот уже более 6 лет как переквалифицировался на web программирование.

Свободно пишу сайты на Wordpress (моя любимая CMS) использую чистый код, хуки и т.д. или на Elementor.

Joomla и Bitrix - это в придачу! Был опыт запуска несколько проектов на Joomla!

Также настройка VPS, аналитика для сайтов, и все что связано с сайтами...

Готов к сотрудничеству!

С Удовольствием жду Ваших заказов! Консультирую открыто, честно и искренне!

Вот мои успешные выполненные работы:

https://kokshetau.asia/

https://prometey.store/

https://rezonans.kz/

https://qhp.kz/

https://vitaland.kz/

https://vita-avto.kz/

https://proektstroy.kz/

https://tmkz.kz/

https://webgrom.com/