Добрый день! Необходимо сделать серьезные доработки. Необходим специалист с большим опытом разработки и доработки на Opencart. Во вложении ТЗ. Готовы обсудить сумму и сроки! Бюджет предлагайте сами (но адеватный конечно же).
Привет! Меня зовут Адиль! Я в ИТ сфере более 15 лет! Начиналось все с инженера системотехника!
Вот уже более 6 лет как переквалифицировался на web программирование.
Свободно пишу сайты на Wordpress (моя любимая CMS) использую чистый код, хуки и т.д. или на Elementor.
Joomla и Bitrix - это в придачу! Был опыт запуска несколько проектов на Joomla!
Также настройка VPS, аналитика для сайтов, и все что связано с сайтами...
Готов к сотрудничеству!
С Удовольствием жду Ваших заказов! Консультирую открыто, честно и искренне!
Вот мои успешные выполненные работы:
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день заинтересовавшимся! У нас сайт на стадии разработки на ОС 3. Создано ТЗ. Необходимо выполнить все пункты в ТЗ. Предварительно 10 000 руб. Поднятие цены можно и обсудить.Интернет-магазины9 заявокЗакрытгод назад
Добрый день!У нас есть сайт на Opencart 3.0.3.8. Есть интеграция с Микроинвест (учетная система). Есть ТЗ. Необходим опытный специалист opencart который все отработает согласно ТЗ. Во вложении часть ТЗ.Полное ТЗ вышлю в личку!Интернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый день! У нас есть ТЗ и сайт Opencart поля чистый. Сможете реализовать согласно ТЗ? Вот часть ТЗ. Если да отправлю все ТЗ.Интернет-магазинынет заявокЗакрытгод назад