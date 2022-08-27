Требуется сверстать и настроить PSD-шаблон для интернет-магазина на CMS OpenCart. Необходима кроссбраузерная и адаптивная верстка. Установить разные цены в зависимости от количества товара, настройка доставки и шаблона подтверждения заказа. В админке должно быть реализовано управление get-параметрами для отображения сайта без коммерческих элементов.
Ключи для товара woocoomerce
Есть интернет магазин на Woocoomerce. Все работает, клиенты оплачивают за продукт, получают ключ и пользуются продуктом.
Единственное ключами могут пользоваться неограниченное кол-во человек. Необходимо сделать так, чтобы одним ключом смогли пользоваться 1 или не более 3 человек.
Заявки фрилансеров
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