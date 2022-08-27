Ключи для товара woocoomerce

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Закрыт2 заявки354 просмотра

Есть интернет магазин на Woocoomerce. Все работает, клиенты оплачивают за продукт, получают ключ и пользуются продуктом.

Единственное ключами могут пользоваться неограниченное кол-во человек. Необходимо сделать так, чтобы одним ключом смогли пользоваться 1 или не более 3 человек.

3 года назад
armhak
Арман 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

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