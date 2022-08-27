Есть интернет магазин на Woocoomerce. Все работает, клиенты оплачивают за продукт, получают ключ и пользуются продуктом.

Единственное ключами могут пользоваться неограниченное кол-во человек. Необходимо сделать так, чтобы одним ключом смогли пользоваться 1 или не более 3 человек.