PSD шаблон (см. прикреплённые jpeg для оценки) для небольшого интернет магазина необходимо натянуть на CMS OpenCart и настроить "под ключ". Обязательно кроссбраузерная, адекватно валидная верстка, в т.ч. адаптированная под мобильные устройства.

Особенности:

1. Валюта на сайте и в админке разная (на сайте выводится по курсу, который указывается в админке), цена на сайте округляется до 10;

2. Стоимость доставки (разные способы) – фиксированная в валюте сайта, курс не влияет;

3. У товаров как правило 2 цены (при покупке 1-2 шт, и от 3х);

4. У каждого способа доставки свой шаблон-подтверждение, которое получает заказчик на имейл. Шаблон должен легко настраиваться, например при помощи тегов, чтобы такие данные как цена, сумма и подобные подтягивались автоматически в шаблон письма. Приемлем другой способ автоматизации;

5! В админке необходима настройка get-параметров вывода сайта! При переходе на сайт по ссылке с конкретным get-параметром сайт открывается без коммерческих элементов (без цены, наличия, кнопок "Заказать", блока с контактами).