Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Подключить платежную систему Payeer к сайту
сайт на тильде, я знаю что официально нельзя к тильде подключить Payeer, но я так же знаю что это можно сделать через вебхук. Для этого все есть, домены, хостинг для вебхука и тд.
Если есть мысли как сделать это легче, это приветствуется.
Просто мне нужно чтобы на сайте была оплата через данную платежку
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