Подключить платежную систему Payeer к сайту

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки307 просмотров

сайт на тильде, я знаю что официально нельзя к тильде подключить Payeer, но я так же знаю что это можно сделать через вебхук. Для этого все есть, домены, хостинг для вебхука и тд.

Если есть мысли как сделать это легче, это приветствуется.

Просто мне нужно чтобы на сайте была оплата через данную платежку

Tilda
3 года назад
guest_16622827226986
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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Николай
 
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